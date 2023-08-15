Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Viral Bentrokan di Dago Elos, Polrestabes Bandung dan Polda Jabar Gerak Cepat Bentuk Tim

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |22:28 WIB
Viral Bentrokan di Dago Elos, Polrestabes Bandung dan Polda Jabar Gerak Cepat Bentuk Tim
Polisi bentuk tim gabungan tangani kasus di Dago Elos
BANDUNG - Polrestabes Bandung bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar gerak cepat membentuk tim untuk menangani kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah Dago Elos, Jl Ir H Juanda (Dago).

Tim gabungan ini akan bekerja untuk menuntaskan persoalan tanah yang memicu kericuhan di Jl Ir H Juanda pada Senin, 14 Agustus 2023.

"Kasus ini akan ditangani bersama antara Polrestabes Bandung dan Polda Jabar," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, Selasa (15/8/2023).

Dikatakan Budi, warga yang sebelumnya melapor ke Polrestabes akan didampingi penyidik Satreskrim ke Ditreskrimum. Ia mengatakan, selain mengantar pelapor penyidik juga akan menyerahkan berita acara wawancara (BAW) yang telah dibuat penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung.

"Malam ini penyidik Satreskrim juga akan mengantar warga (pelapor) ke Polda Jabar," ujar Kombes Budi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah Dago Elos.

Laporan ke SPKT Polda Jabar diterima dengan No LP/B/336/VIII/2023/Polda Jabar tanggal 15 Agustus 2023 atas nama pelapor Ade Suherman.

"Iya laporan polisi kita terima di Polda sebagai bentuk akomodasi keluhan masyarakat. Utk kelengkapan dokumen pendukungnya nanti akan dilengkapi sambil jalan," kata dia.

Ibrahim memastikan, polisi akan bekerja untuk melayani masyarakat. Jadi, imbuh dia, dalam menangami perkara tidak ada istilah menolak.

