Warga Makassar Geger Penemuan Mayat Wanita Membusuk dalam Kosan

MAKASSAR – Warga Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dibuat geger dengan penemuan mayat wanita di Rumah Kost Hidayah, Senin (14/8/2023) malam.

Belakangan diketahui, wanita malang itu diketahui bernama Idawati (45), warga Padang Assitang, Kelurahan Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Mayat wanita tersebut ditemukan pertama kali oleh Misbah (46) bersama Nurlaela (50) yang merupakan saudara kandungnya.

BACA JUGA:

Kapolsek Tamalanrea, Kompol Andi Alimuddin yang tiba di lokasi penemuan mayat didampingi Kanit Reskrim Iptu Jeriadi dan Kanit Intelkam Iptu Muslimin langsung mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Menurut Kapolsek, sesuai dengan laporan dari saksi Misbah yang merupakan kakak kandung korban, sekitar pukul 19.10 Wita, saksi mendatangi kamar kost korban karena sudah seminggu korban tidak pernah ada kabar dan komunikasi.

BACA JUGA:

“Saksi bersama saksi laki-laki Yaman membantu untuk mengambil tangga dan ketika saksi Misbah naik tangga dan langsung berteriak sudah mencium bau busuk,” bebernya.