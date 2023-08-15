Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Unik! Begini Cara Pemuda dan Perempuan Ganjar Rayakan HUT Ke-78 RI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |23:30 WIB
Unik! Begini Cara Pemuda dan Perempuan Ganjar Rayakan HUT Ke-78 RI
Relawan Ganjar Meriahkan HUT Ke-78 RI/ist
A
A
A

 

GOWA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa dukung Ganjar Pranowo ikut meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI melalui lomba balap karung, di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa, Daeng Bella mengatakan, acara tersebut diwarnai keceriaan dan semangat para peserta yang hadir meski di bawah teriknya sinar matahari.

"Lomba (balap) karung ini kami ambil karena semua bisa terlibat terutamanya ibu-ibu untuk meningkatkan semangat, menggairahkan kembali semangat reformasi, semangat kemerdekaan," ucap Daeng Bella Selasa (15/8/2023).

Perlombaan ini kata dia diadakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mempererat tali silaturahmi, jaga sportivitas antar masyarakat serta melestarikan budaya dan tradisi menyambut hari kemerdekaan Indonesia.

Dia juga mengajak masyarakat agar senantiasa mengenang jasa para pahlawan, dan menjadikan perjuangan pahlawan sebagai inspirasi generasi penerus bangsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement