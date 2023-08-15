Unik! Begini Cara Pemuda dan Perempuan Ganjar Rayakan HUT Ke-78 RI

GOWA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa dukung Ganjar Pranowo ikut meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI melalui lomba balap karung, di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa, Daeng Bella mengatakan, acara tersebut diwarnai keceriaan dan semangat para peserta yang hadir meski di bawah teriknya sinar matahari.

"Lomba (balap) karung ini kami ambil karena semua bisa terlibat terutamanya ibu-ibu untuk meningkatkan semangat, menggairahkan kembali semangat reformasi, semangat kemerdekaan," ucap Daeng Bella Selasa (15/8/2023).

Perlombaan ini kata dia diadakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mempererat tali silaturahmi, jaga sportivitas antar masyarakat serta melestarikan budaya dan tradisi menyambut hari kemerdekaan Indonesia.

Dia juga mengajak masyarakat agar senantiasa mengenang jasa para pahlawan, dan menjadikan perjuangan pahlawan sebagai inspirasi generasi penerus bangsa.