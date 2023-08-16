Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Catut Nama Jokowi, Aliansi Mahasiswa Desak Hashim Djojohadikusumo Minta Maaf dan Buat Klarifikasi

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:14 WIB
Catut Nama Jokowi, Aliansi Mahasiswa Desak Hashim Djojohadikusumo Minta Maaf dan Buat Klarifikasi
Aliansi Mahasiswa laporkan Hashim Djojohadikusumo terkait pencatutan nama presiden (Foto: iNews/Febri)
A
A
A

KENDARI - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Sultra) Pendukung Jokowi melaporkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Pelaporan ini berawal saat salah satu Capres melaksanakan deklarasi yang dilaksanakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB dan PAN, Minggu, 13 Agustus 2023.

Saat itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai Bacapres di Pilpres 2024 atas seizin Presiden Jokowi.

Namun pernyataan adik Kandung Prabowo ini dibantah langsung Presiden Jokowi dalam keterangan di Istana Negara, Senin (14/8/2023).

Pelaporan ini atas dugaan pembohongan publik dan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Seusai membuat laporan polisi, Aliansi Mahasiswa Sultra juga menuntut dua hal kepada adik kandung Prabowo Subianto tersebut.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Sultra Pendukung Adi Maliando mengatakan yang pertama, pihaknya menuntut Hashim Djojohadikusumo membersihkan nama Presiden Jokowi dengan meminta maaf kepada Presiden dan seluruh rakyat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182942//utusan_presiden_soal_net_zero-AfmQ_large.JPG
Paviliun Indonesia di COP30 Brazil, Target Net Zero Emission 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182727//pemerintah-vU9g_large.jpg
Menhut: Hutan Hujan Tropis Indonesia Jadi Pusat Transisi Dunia Menuju Ekonomi Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186//hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177673//prabowo-VIPn_large.jpg
Ada yang Nekat Mau Suap Prabowo Rp16 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177620//hashim-P3Ad_large.jpg
Hashim Ungkap Sekolah Rakyat Lahir dari Pertemuan Prabowo dengan Anak yang Terabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177606//hashim-71ME_large.jpg
Cerita Hashim, Ada yang Telepon Prabowo Mau Sogok Rp25 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement