INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Kunjungi Museum Indonesia-Tionghoa di Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:29 WIB
Hary Tanoe Kunjungi Museum Indonesia-Tionghoa di Bandung
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengunjungi Museum Indonesia-Tionghoa di Bandung. (MPI)
A
A
A

BANDUNG - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta Liliana Tanoesoedibjo berkesempatan mengunjungi Museum Indonesia - Tionghoa di Gedung Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) di Jalan Nana Rohana, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Hary Tanoe menyempatkan berkunjung ke museum tersebut, sebelum menghadiri silaturahmi dengan tokoh Masyarakat Tionghoa Kota Bandung dan penandatanganan MoU Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) dengan iNews.

Pada kunjungannya, Hary Tanoe didampingi Ketua YDSP Herman Widjaya, Djoni Toat, dan sejumlah tokoh warga Tionghoa lainnya.

Hary Tanoe mengunjungi setiap sudut museum, sambil diberi penjelasan oleh Herman. Hary Tanoe berkesempatan berfoto dan bertanya beberapa hal terkait konten pada museum tersebut.

Di museum tersebut terdapat foto, narasi, dan video tentang sejarah masyarakat Tionghoa datang ke Indonesia. Juga menggambarkan perkembangan masyarakat Tionghoa dari masa ke masa. Selain itu, diulas pula beberapa tokoh Tionghoa di Indonesia.

Misalnya Pejuang kemerdekaan Indonesia Djiaw Kie Song, tokoh pahlawan nasional Muh Amien atau Chen Zhen Wen. Juga ada tokoh seniman seperti Chrisye, Agnes Monica, Fifi Young, budayawan, dan lainnya.

"Saya tadi sempat melihat museum Indonesia-Tionghoa, yang belum diketahui masyarakat banyak. Museum itu menjelaskan bahwa banyak pergerakan masyarakat Tionghoa dan kontribusinya bagi Indonesia," kata dia.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan MoU Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) dengan iNews. Hadir melakukan penandatanganan Ketua Yayasan YDSP Herman Widjaya dan Rafael Utomo dari iNews. Turut mendampingi Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta Djoni Toat. Selain itu, hadir puluhan perwakilan pengurus yayasan dan tokoh Tionghoa lainnya.

