Kerja Sama iNews dengan MTP Momen Pererat Persaudaraan untuk Persatuan Bangsa

Kerja sama antara iNews dengan MTP menjadi momen persaudaraan untuk persatuan bangsa. (MPI)

BANDUNG - Kerja sama antara iNews dengan Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) di Bandung, Jawa Barat, diharapkan menjadi momen untuk mempererat persaudaraan dan bersama-sama berkontribusi membangun bangsa.

Harapan itu disampaikan Ketua Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) Herman Widjaya saat menghadiri Silaturahmi Tokoh Masyarakat Tionghoa Kota Bandung dan Penandatanganan MoU Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) dengan iNews di Gedung Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) di Jalan Nana Rohana, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

"Terima Kasih kepada Pak Hary yang sudah memberi kesempatan bekerjasama. Ini adalah momen untuk mempererat persaudaraan untuk persatuan bangsa dan negara, " kata Herman.

Menurutnya, MTP bukanlah sebuah organisasi. Namun, komunitas masyarakat Tionghoa yang fokus melakukan kegiatan sosial. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan MTP telah dilakukan sejak lama dengan total lebih dari 2 ribu kegiatan sosial.

"Kami kerja sama dengan yayasan dan lainnya mengadakan kegiatan kemanusiaan terutama saat pandemi Covid-19. Kami memberi bantuan sembako, desinfeksi, dan lainnya," tuturnya.

Menurut dia, MTP hadir untuk membantu masyarakat tanpa memandang suku ras dan agama. Kerja sama dengan iNews diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk terus membantu kepada sesama.

Sementara itu, Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) dan iNews bersepakat menjalin kerja sama dalam bidang sosial kemasyarakatan dan publikasi.

Kerja sama kedua pihak dilakukan pada acara Silaturahmi Tokoh Masyarakat Tionghoa Kota Bandung dan Penandatanganan MoU Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) dengan iNews di Gedung Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) di Jalan Nana Rohana, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Hadir melakukan penandatanganan Ketua Yayasan YDSP Herman Widjaya dan Rafael Utomo dari iNews. Turut mendampingi Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta Djoni Toat. Selain itu, hadir puluhan perwakilan pengurus yayasan dan tokoh Tionghoa lainnya.