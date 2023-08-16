Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Singgung RPJPN 2025-2045, Puan Bicara Pentingnya Politik Pembangunan Indonesia

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:10 WIB
Singgung RPJPN 2025-2045, Puan Bicara Pentingnya Politik Pembangunan Indonesia
Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI/ Foto: Dok DPR RI
A
A
A

Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia terbaru, yakni RPJPN 2025-2045 saat menyampaikan pidato pembuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024. Terkait RPJPN ini, ia pun menekankan tentang pentingnya Politik Pembangunan Indonesia.

“Salah satu agenda pembentukan Undang-undang (UU) ke depan yang sangat strategis adalah UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045,” ujar Puan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sidang Paripurna DPR ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Sidang pembukaan masa sidang DPR pun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam rangka penyampaian Rancangan UU (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.

Puan menjelaskan bahwa pasca Amandeman UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan dilakukan dengan bertahap, dirumuskan dalam bentuk UU. Yaitu UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Untuk periode selanjutnya, akan dibentuk UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Saat ini RUU RPJPN terbaru masih dalam pembahasan antara DPR dengan Pemerintah yang ditargetkan selesai pada September 2023.

Beleid tersebut nantinya akan menjadi pedoman perencanaan pembangunan nasional kedua yang disusun di era reformasi. Penyusunan RUU RPJPN 2025-2045 juga telah melibatkan aspirasi rakyat.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186899//mitsubishi_destinator-EhpY_large.jpg
Destinator, Jagoan Mitsubishi Motors di GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186798//ilustrasi_membeli_rumah_baru-H647_large.jpg
Pemprov DKI Tawarkan Keringanan BPHTB, Bantu Warga Wujudkan Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186847//gubernur_bobby_menyalurkan_bantuan_dengan_helikopter_ke_wilayah_terisolasi_di_tapanuli-fz8p_large.jpg
Gubernur Bobby Salurkan Bantuan Pakai Helikopter ke Wilayah Terisolir di Tapanuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement