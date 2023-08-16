Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Ken Ragil Santuni Anak Yatim dan Serahkan Bantuan dari MNC Peduli

Catur Edi Purwanto , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:01 WIB
Bacaleg Perindo Ken Ragil Santuni Anak Yatim dan Serahkan Bantuan dari MNC Peduli
Bacaleg Partai Perindo Ken Ragil Turyono santuni anak yatim (Foto: Catur Edi Turyono)
A
A
A

JATENG - Wasekjen Partai Perindo, Ken Ragil Turyono sekaligus bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) 7, Ken Ragil Turyono memberikan santunan kepada 20 anak yatim. Santunan diberikan di sela pertunjukan wayang kulit di lapangan Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Senin 15 Agustus 2023 malam.

Selain itu, Ken Ragil juga menyalurkan bantuan dari MNC Peduli untuk rehabilitasi rumah tinggal layak huni untuk warga Desa Brakas. Bantuan diserahkan langsung kepada yang membutuhkan.

Santunan dan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat kurang mampu dibagikan melalui para kader Perindo.

"Kita juga ada titipan dari MNC Peduli," ujarnya.

Sementara itu, acara pagelaran wayang kulit dan pemberian santunan anak yatim juga dihadiri Bacaleg DPR RI Dapil 7 Yakut Ganta Nur Aidin, Ketua DPD Partai Perindo Banyumas, Ketua DPD Perindo Purbalingga, tokoh purbalingga Slamet Wahidin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement