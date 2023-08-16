Bacaleg Perindo Ken Ragil Santuni Anak Yatim dan Serahkan Bantuan dari MNC Peduli

JATENG - Wasekjen Partai Perindo, Ken Ragil Turyono sekaligus bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) 7, Ken Ragil Turyono memberikan santunan kepada 20 anak yatim. Santunan diberikan di sela pertunjukan wayang kulit di lapangan Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Senin 15 Agustus 2023 malam.

Selain itu, Ken Ragil juga menyalurkan bantuan dari MNC Peduli untuk rehabilitasi rumah tinggal layak huni untuk warga Desa Brakas. Bantuan diserahkan langsung kepada yang membutuhkan.

Santunan dan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat kurang mampu dibagikan melalui para kader Perindo.

"Kita juga ada titipan dari MNC Peduli," ujarnya.

Sementara itu, acara pagelaran wayang kulit dan pemberian santunan anak yatim juga dihadiri Bacaleg DPR RI Dapil 7 Yakut Ganta Nur Aidin, Ketua DPD Partai Perindo Banyumas, Ketua DPD Perindo Purbalingga, tokoh purbalingga Slamet Wahidin.