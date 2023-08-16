Festival Budaya SDN 09 Rawa Barat Pagi Dinilai Membawa Banyak Manfaat

JAKARTA - Lurah Rawa Barat, Ahmad Baehaqi mengungkapkan, festival budaya SDN 09 Rawa Barat Pagi merupakan kegiatan bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Sebabnya, kegiatan itu bukan hanya berkaitan pendidikan belaka yang sifatnya resmi, namun berkaitan pengembangan diri dan potensi yang ada pada diri anak tersebut.

"Ini tentunya banyak membawa manfaat, utamanya untuk diri si anak itu. Tentu kami mendukung, dalam arti dari sisi pemerintah sendiri, dengan terlaksananya kegiatan pada hari ini tentunya berkat adanya dukungan, baik secara moril maupun materil," ujarnya, Rabu (16/8/2023).

Kegiatan tersebut tentunya tak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lain. Maka itu, pihaknya mengapresiasi bagi semua pihak yang telah mendukung agar terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Tentunya sebagai generasi penerus semoga dengan adanya salah satu kegiatan seperti ini, adanya pengembangan potensi ini semoga anak-anak kita nanti ke depannya bisa memberikan yang terbaik tuk Indonesia, tuk bangsa Indonesia ini dan tuk negara ini," katanya.