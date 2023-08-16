Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Diska Resha Silaturahmi dengan Warga Ciganjur

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:19 WIB
Bacaleg Perindo Diska Resha Silaturahmi dengan Warga Ciganjur
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra silaturahmi dengan masyarakat Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel, Rabu (16/8/2023). (MPI)




JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo, Diska Resha Putra berkesempatan bersilaturahmi dengan warga Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Diska memperkenalkan dirinya sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD DKI Jakarta dapil 8.

"Hari ini alhamdulillah saya diundang sama emak-emak di Ciganjur. Ini sekaligus perkenalan diri saya sebagai caleg DPR RI Jakarta," kata Diska saat ditemui MNC Portal di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Diska mengatakan, silaturahminya ini sekaligus perkenalan diri sebagai calon legislatif (caleg) dapil 8 Jakarta Selatan. Ia ingin lebih mendekatkan dengan masyarakat. Itu karena dirinya ingin menampung segala aspirasi.

"Ke depannya insya Allah kita agendakan lagi. Masyakarat-masyarakat di dapil 8, mana yang harus kita edukasi dan mana yang harus kita sosialisasikan KTA asuransi kecelakaan ini," terangnya.

Selain itu, Diska menyosialisasikan KTA asuransi. Pemberian KTA Asuransi Kecelakaan ini juga ditujukan sebagai bantuan langsung untuk masyarakat. KTA ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Bersamaan Partai Perindo, Diska ingin membuat masyarakat merasa terbantu dan terdukung. Sebagaiman diketahui juga Perindo yang ang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

