Jamaah Majelis Taklim An-Nur Ciganjur Antusias Dapat KTA Asuransi dari Bacaleg Perindo

Jamaah majelis taklim An-Nur di Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel, antusias dapat KTA berasuransi dari Partai Perindo. (MPI/Novie Fauziah)

JAKARTA - Jamaah Majelis Taklim An Nur, Ciganjur, Jakarta Selatan, sangat antusias dengan kartu tanda anggota (KTA) asuransi yang diberikan Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo, Diska Resha Putra.

Salah satunya adalah Komariyah. Anggota majlis taklim ini sangat senang karena bisa mendapatkan KTA yang bermanfaat. KTA itu bisa digunakan apabila keluarganya mengalami musibah.

"Alhamdulillah banget, terima kasih Mas Diska. Ini sangat bermanfaat untuk saya dan warga lainnya," katanya saat ditemui di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (16/08/2023).

Selain itu, kata Komariyah, Diska sebagai perwakilan dari Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sangat peduli dengan masyarakat.

"Partai Perindo juga bagus, terima kasih bantuannya," ujarnya.

Diska mengatakan, silaturahminya ini sekaligus perkenalan diri sebagai calon legislatif (caleg) dapil 8 Jakarta Selatan. Ia ingin lebih mendekatkan dengan masyarakat. Itu karena dirinya ingin menampung segala aspirasi.

"Ke depannya insya Allah kita agendakan lagi. Masyakarat-masyarakat di dapil 8, mana yang harus kita edukasi dan mana yang harus kita sosialisasikan KTA asuransi kecelakaan ini," terangnya.