Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Di Hadapan Hary Tanoe, Umar Sanusi Siap Bawa Partai Perindo Terbang Tinggi di Jabar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:33 WIB
Di Hadapan Hary Tanoe, Umar Sanusi Siap Bawa Partai Perindo Terbang Tinggi di Jabar
Di hadapan Hary Tanoe, Ketua DPW Jabar Umar Sanusi siap bawa Perindo terbang tinggi di Jabar. (MPI/Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat (Jabar) siap meraih kemenangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Komitmen untuk merebut kemenangan bagi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu disampaikan Ketua DPW Perindo Jabar, Brigjen TNI (Purn) Umar Sanusi.

"Kita semua sudah siap untuk merapatkan barisan, siap meningkatkan soliditas, dan siap berjuang untuk memenangkan Partai Perindo di Jawa Barat," kata Umar dalam Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota) se-Jabar di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Komitmen Umar itu juga disampaikan langsung di hadapan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara tersebut. Acara ini juga dihadiri Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo.

Umar melanjutkan, rapat konsolidasi partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu dihadiri 776 orang.

Rinciannya, pengurus DPW Perindo Jabar sebanyak 90 orang, Ketua-Sekretaris Bendahara DPD se-Jabar 80 orang, Bacaleg DPR RI 47 orang, Bacaleg Provinsi 54 orang, dan Bacaleg kabupaten/kota 504 orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement