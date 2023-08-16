Di Hadapan Hary Tanoe, Umar Sanusi Siap Bawa Partai Perindo Terbang Tinggi di Jabar

Di hadapan Hary Tanoe, Ketua DPW Jabar Umar Sanusi siap bawa Perindo terbang tinggi di Jabar. (MPI/Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat (Jabar) siap meraih kemenangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Komitmen untuk merebut kemenangan bagi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu disampaikan Ketua DPW Perindo Jabar, Brigjen TNI (Purn) Umar Sanusi.

"Kita semua sudah siap untuk merapatkan barisan, siap meningkatkan soliditas, dan siap berjuang untuk memenangkan Partai Perindo di Jawa Barat," kata Umar dalam Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota) se-Jabar di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Komitmen Umar itu juga disampaikan langsung di hadapan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara tersebut. Acara ini juga dihadiri Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo.

Umar melanjutkan, rapat konsolidasi partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu dihadiri 776 orang.

Rinciannya, pengurus DPW Perindo Jabar sebanyak 90 orang, Ketua-Sekretaris Bendahara DPD se-Jabar 80 orang, Bacaleg DPR RI 47 orang, Bacaleg Provinsi 54 orang, dan Bacaleg kabupaten/kota 504 orang.