HOME NEWS NEWS

Panaskan Mesin Partai di Jabar, Hary Tanoe Ungkap Alasan Perindo Gencar Bagikan Gerobak

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:21 WIB
Panaskan Mesin Partai di Jabar, Hary Tanoe Ungkap Alasan Perindo Gencar Bagikan Gerobak
Panaskan mesin partai di Jabar, Hary Tanoe ungkap alasan Perindo gencar bagikan gerobak. (MPI/Aziz Indra)
BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus memanaskan mesin partai menjelang Pemilu 2024, tak terkecuali di Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Pemanasan mesin partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan langsung Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoe memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota se-Jabar di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Hary Tanoe mengatakan, suara yang bisa diperoleh partai pada Pemilu 2024 berasal dari dua sumber. Pertama adalah suara partai dan yang kedua berasal dari calon anggota legislatif (caleg).

"Suara partai diperoleh dari yah tentunya setiap partai punya basis konstituen dan juga akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai itu sendiri," kata Hary.

Kegiatan yang dimaksud adalah iklan di berbagai platform, baliho, billboard, kalander, dan sebagainya, termasuk yang sering dilakukan Partai Perindo yakni membagikan gerobak kepada para pelaku UMKM hingga layanan ambulans.

"Khusus gerobak saya ingin menekankan, gerobak itu simbolisasi. Simbolisasi Partai Perindo ini yang diperjuangkan itu bagaimana memberdayakan, membangun rakyat kecil sehingga mereka menjadi kelompok yang produktif," jelas Hary.

Menurutnya, apabila mereka produktif, ekonomi nasional akan bergerak. Pada akhirnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai sasaran.

"Indonesia mesin ekonominya tidak bisa tergantung dari yang ada saat ini saja. Kita perlu menumbuhkan kelompok-kelompok baru, sehingga mesin ekonominya besar," tuturnya.

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo itu, Hary juga mengungkapkan, kebutuhan Indonesia ke depan sangat besar. Terlebih, pertambahan penduduknya bisa mencapai 40 juta jiwa.

"Kalau kelompok-kelompok baru tidak membangun mesin ekonomi yang besar lagi, bonus demografi itu bakal menjadi ancaman, karena banyak yang tidak dapat pekerjaan nanti," ungkapnya.

Namun, Hary juga mengingatkan para Bacaleg partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. Ia mengungkapkannya saat membagikan gerobak ke para pedagang pasar.

"Saya pernah ke satu pasar, pedagangnya 100 saya kasih 10 gerobak. 10-nya senang sekali, 90-nya marah sama saya," ucap Hary.

