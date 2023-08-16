Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPT Jabar 35 Juta, Hary Tanoesoedibjo Minta Kader Kerja Keras Raup Suara Maksimal

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:31 WIB
DPT Jabar 35 Juta, Hary Tanoesoedibjo Minta Kader Kerja Keras Raup Suara Maksimal
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoe meminta kader berkolaborasi dan bersinergi memaksimalkan suara di Jabar. (MPI/Aziz Indra)
A
A
A

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ingin meraup suara maksimal di Jawa Barat (Jabar) pada Pemilu 2024. Terlebih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jabar pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 35 juta pemilih.

Hal itu mengemuka saat Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg (DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota) se-Jawa Barat di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

"Jawa Barat ini provinsi terbesar. DPT-nya itu 35 juta lebih, harus dimaksimalkan dengan semua cara. Itu penting," tegas Hary di hadapan ratusan kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Karena itu, Hary Tanoe mengingatkan seluruh Bacaleg dan kader Perindo di Jabar harus berkolaborasi dan bersinergi. Semua ini, kata Hary, penting dilakukan agar suara partai maksimal di Tanah Pasundan.

"Itulah kenapa saya ingin kepengurusan sampai DPRT berbasis TPS," ujar Hary Tanoe.

Hary Tanoe mengemukakan, salah satu upaya yang tengah dilakukan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu adalah membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement