DPT Jabar 35 Juta, Hary Tanoesoedibjo Minta Kader Kerja Keras Raup Suara Maksimal

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoe meminta kader berkolaborasi dan bersinergi memaksimalkan suara di Jabar. (MPI/Aziz Indra)

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ingin meraup suara maksimal di Jawa Barat (Jabar) pada Pemilu 2024. Terlebih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jabar pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 35 juta pemilih.

Hal itu mengemuka saat Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg (DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota) se-Jawa Barat di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

"Jawa Barat ini provinsi terbesar. DPT-nya itu 35 juta lebih, harus dimaksimalkan dengan semua cara. Itu penting," tegas Hary di hadapan ratusan kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Karena itu, Hary Tanoe mengingatkan seluruh Bacaleg dan kader Perindo di Jabar harus berkolaborasi dan bersinergi. Semua ini, kata Hary, penting dilakukan agar suara partai maksimal di Tanah Pasundan.

"Itulah kenapa saya ingin kepengurusan sampai DPRT berbasis TPS," ujar Hary Tanoe.

Hary Tanoe mengemukakan, salah satu upaya yang tengah dilakukan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu adalah membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.