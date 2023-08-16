Gelar Konsolidasi Bacaleg, Partai Perindo Genjot Suara di Jabar

BANDUNG - Bacaleg DPR RI Dapil Jabar II yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad, menghadiri Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg se-Jawa Barat di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Abdul Khaliq Ahmad mendengarkan pemaparan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Rapat konsolidasi itu dihadiri ratusan kader dan bacaleg Partai Perindo dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Menurut Abdul Khaliq Ahmad, acara konsolidasi yang digelar tersebut sangat penting bagi partai. Konsolidasi caleg itu merupakan salah satu bagian dari proses kemenangan Partai Perindo di Jawa Barat. Karena pada dasarnya bacaleg itu adalah salah satu instrumen yang ikut menentukan berhasil tidaknya partai.

"Konsolidasi bacaleg itu menjadi sesuatu yang penting dan ini derajatnya adalah tertinggi dari seluruh kegiatan partai. Pada kesempatan tersebut, banyak arahan yang disampaikan Bapak Hary Tanoesoedibjo untuk pemenangnya Partai Perindo," tuturnya.

Ia melanjutkan, beberapa hal yang disampaikan Ketua Umum di antaranya soal menggerakkan mesin partai, penguatan saksi, struktur partai, dan lainnya.