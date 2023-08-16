Gelar Sedekah Bumi Bersama Warga, Kartini Perindo Jakut Sosialisasi KTA Berasuransi di Koja

JAKARTA -Kartini Perindo Jakarta Utara mengadakan sedekah bumi dengan warga Koja, di Jalan Maja Blok N RT 001 RW 011 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara pada Rabu (16/8/2023) malam.

Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara, dr. Komala Dewi mengatakan bahwa dalam Kartini Perindo Jakarta Utara mendapat undangan khusus dari warga RW 11, Lagoa untuk turut memeriahkan 'Sedekah Bumi'.

"Sebagai ketua Kartini perindo kami mendapatkan undangan khusus dari RW 11 untuk acara sedekah bumi, kita sangat diterima makanya sekalian kita mengadakan sosialisasi untuk KTA berasuransi dari partai perindo,"ujar Dewi di lokasi.

Dikatakan Dewi dalam sosialisasi tersebut, dirinya menjelaskan pentingnya memiliki KTA berasuransi yang memiliki manfaat banyak bagi masyarakat saat mengalami musibah seperti sakit maupun kedukaan.

"KTA berasuransinya luar biasa no kaleng-kaleng. Manfaat yang dirasakan pastinya sangat banyak ya salah satunya untuk kecelakaan dan tidak hanya kecelakaan harus jatuh dari motor jatuh apa tabrak ataupun yang lainnya itu bisa dirembes," tuturnya.