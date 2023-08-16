Hadiri Gala Dinner Misan Kopaka, HT Sebut Fashion Show Khusus Ibu-ibu Perlu Digelar di Jakarta

BANDUNG - Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, acara fashion show dengan menampilkan ibu-ibu sebagai model perlu digelar di Jakarta.

"Jakarta perlu, ini kan salah satu bentuk hiburan, tapi sehat. Ibu-ibu dan bapak- bapaknya juga mereka melakukan fashion show," ujar HT saat menghadiri acara Gala Dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 di Hotel Pullman Bandung pada Rabu (16/8/2023) malam.

HT menambahkan, gelaran fashion show yang menjadi salah satu rangkaian acara Gala Dinner Misan Kopaka merupakan suatu hal yang positif. "Saya lihat ini satu hal yang positif, makanya saya bilang tadi kalau di Jakarta perlu ini," ungkapnya.

Hal senada juga diutarakan Liliana Tanoesoedibjo. Menurutnya, hadirnya ibu-ibu sebagai peraga model cukup menarik perhatian. Apalagi, hadirnya anak-anak yang juga ikut meragakan rangkaian busana.

"Cukup menarik ya dan bagus bagus karena yang dari anak anak sampai orang tua juga ikut disini. Selain model model juga ada ibu ibunya," katanya.

Diketahui, HT Hary bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri acara Gala Dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 di Hotel Pullman Bandung.

Dalam kesempatan itu, HT tampak mengenakan pakaian batik berwarna dasar merah dengan motif hitam. Sedangkan Liliana mengenakan gaun hitam yang membuatnya tampak elegan.