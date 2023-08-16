Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Optimis Jabar Capai Target Double Digit di Pemilu 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:23 WIB
Partai Perindo Optimis Jabar Capai Target Double Digit di Pemilu 2024
Perindo Optimis Jabar Raih Suara Double Digit/Foto: MNC Portal
BANDUNG - DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) optimis meraih suara banyak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jawa Barat yang ditargetkan double digit.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah seusai Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg (DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota) se-Jawa Barat di Hotel Golden Flower, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Ferry mengatakan, pihaknya bersama seluruh pengurus dan bacaleg di Jabar siap memenangkan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Kita harus memenangkan Partai Perindo dengan double digit di Jawa Barat khususnya, baik itu untuk di DPR RI, orang provinsi maupun kabupaten/kota," kata Ferry dalam rapat konsolidasi yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo itu.

Masih Ferry kata, apabila target tersebut tercapai, maka semua tingkatan baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota akan diisi oleh legislator Perindo. Oleh karenanya, komitmen seluruh bacaleg untuk memenangkan Perindo sangat penting dilakukan.

"Konsolidasi ini betul-betul menegaskan bahwa komitmen kita adalah komitmen memenangkan. Komitmen untuk betul-betul bisa tidak hanya turut berkontestasi tapi betul-betul bisa memenangkan kontestasi ini sampai dengan target yang sudah ditentukan," ujarnya.

Dia juga berpesan, semangat dan soliditas seluruh bacaleg partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu harus tetap dijaga. Kemudian, mekanisme dan arahan yang telah diberikan dijalakan oleh bacaleg di lapangan.

Dikatakan Ferry, pesan penting dari Ketua Umum Partai Perindo yang perlu digarisbawahi adalah harus sering turun ke lapangan.

