Warga Koja: Selain Pembinaan UMKM dari Perindo, Kita Juga Terima Manfaat KTA Berasuransi

JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kartini Perindo Jakarta Utara melakukan sosialisasi KTA berasuransi dari partai perindo kepada puluhan warga RW 011 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Rabu (16/8/2023) malam.

Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara, dr. Komala Dewi mengatakan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera selalu hadir untuk membantu Masyarakat.

Dia juga menjelaskan pentingnya warga memiliki KTA berasuransi yang memiliki manfaat banyak bagi masyarakat, terutama saat mengalami musibah seperti sakit maupun kedukaan.

"KTA berasuransinya luar biasa no kaleng-kaleng. Manfaat yang dirasakan pastinya sangat banyak ya salah satunya untuk kecelakaan dan tidak hanya kecelakaan harus jatuh dari motor jatuh apa tabrak ataupun yang lainnya itu bisa dirembes," ujar Dewi di lokasi.

Penerima manfaat KTA berasuransi sekaligus warga RT 1 RW 11 Siti Hadijah mengatakan, program yang diberikan oleh Partai Perindo seperti pembinaan UMKM dan KTA Berasuransi sangat membantu warga terutama para pedagang.

"Menurut saya hebat, jadi lebih menitikberatkan ke UMKM yang membantu para pedagang apalagi untuk modal usaha bukan saya tapi warga saya ada yang sudah mendapatkan gerobak dari partai perindo," ujar Hadijah.

"Kalau KTA berasuranai saya sudah terdaftar karena ada asuransi kematiannya dan asuransi kecelakaannya sehingga membantu kalau misalkan kita ada kecelakaan kita bisa klaim. Saya berharap Perindo menjadi partai yang terus membantu masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu ketua RW 011 Lagoa, Supriyanto menambahkan, kegiatan sedekah bumi ini selalu dilakukan tiap tahun. Dimana inti dari acara ini adalah mengenang para pahlawan yang telah berjasa untuk negeri.