Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Koja: Selain Pembinaan UMKM dari Perindo, Kita Juga Terima Manfaat KTA Berasuransi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:34 WIB
Warga Koja: Selain Pembinaan UMKM dari Perindo, Kita Juga Terima Manfaat KTA Berasuransi
Kartini Perindo Gelar Sedekah Bumi di Koja/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kartini Perindo Jakarta Utara melakukan sosialisasi KTA berasuransi dari partai perindo kepada puluhan warga RW 011 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Rabu (16/8/2023) malam.

Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara, dr. Komala Dewi mengatakan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera selalu hadir untuk membantu Masyarakat.

Dia juga menjelaskan pentingnya warga memiliki KTA berasuransi yang memiliki manfaat banyak bagi masyarakat, terutama saat mengalami musibah seperti sakit maupun kedukaan.

"KTA berasuransinya luar biasa no kaleng-kaleng. Manfaat yang dirasakan pastinya sangat banyak ya salah satunya untuk kecelakaan dan tidak hanya kecelakaan harus jatuh dari motor jatuh apa tabrak ataupun yang lainnya itu bisa dirembes," ujar Dewi di lokasi.

Penerima manfaat KTA berasuransi sekaligus warga RT 1 RW 11 Siti Hadijah mengatakan, program yang diberikan oleh Partai Perindo seperti pembinaan UMKM dan KTA Berasuransi sangat membantu warga terutama para pedagang.

"Menurut saya hebat, jadi lebih menitikberatkan ke UMKM yang membantu para pedagang apalagi untuk modal usaha bukan saya tapi warga saya ada yang sudah mendapatkan gerobak dari partai perindo," ujar Hadijah.

"Kalau KTA berasuranai saya sudah terdaftar karena ada asuransi kematiannya dan asuransi kecelakaannya sehingga membantu kalau misalkan kita ada kecelakaan kita bisa klaim. Saya berharap Perindo menjadi partai yang terus membantu masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu ketua RW 011 Lagoa, Supriyanto menambahkan, kegiatan sedekah bumi ini selalu dilakukan tiap tahun. Dimana inti dari acara ini adalah mengenang para pahlawan yang telah berjasa untuk negeri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement