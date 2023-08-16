Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berulang Kali Kirim Surat ke Jaksa Agung, Partai Republik AS Ingin Hunter Biden Diselidiki

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:16 WIB
Berulang Kali Kirim Surat ke Jaksa Agung, Partai Republik AS Ingin Hunter Biden Diselidiki
Partai Republik AS minta Hunter Biden diselidiki (Foto: The Washington Post)
A
A
A

NEW YORK - Anggota Kongres dari Partai Republik Ameruika Serikat (AS) selama berbulan-bulan berulang kali menulis surat kepada Jaksa Agung AS Merrick B. Garland menuntut agar segera menunjuk penasihat khusus untuk menyelidiki Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden terkait urusan bisnisnya.

Beberapa bahkan menuntut agar orang tertentu memimpin penyelidikan. Yakni David C. Weiss, pengacara AS asal Delaware yang ditunjuk mantan Presiden AS Donald Trump yang telah lama menyelidiki kasus tersebut.

Tetapi pada Jumat (11/8/2023), setelah Garland mengangkat Weiss ke status penasihat khusus, Partai Republik di Kongres bereaksi secara terbuka bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kemarahan.

“David Weiss tidak dapat dipercaya dan ini hanyalah cara baru untuk menutupi korupsi keluarga Biden,” tulis Partai Republik di Komite Kehakiman DPR di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dikutip The New York Times.

Reaksi tersebut merupakan perkembangan politik yang menonjol, yang menggarisbawahi bagaimana Weiss, seorang Republikan, telah jatuh ke dalam lingkaran konservatif, dan seberapa dalam hal itu telah tertanam dalam G.O.P. untuk menentang Departemen Kehakiman di setiap kesempatan.

“Kenyataannya adalah penunjukan ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian, dan memperlambat, penyelidikan kami,” kata Perwakilan Jason Smith, Republikan Missouri dan ketua Ways and Means, salah satu dari tiga komite kongres yang menyelidiki keuangan keluarga Biden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement