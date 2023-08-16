Berulang Kali Kirim Surat ke Jaksa Agung, Partai Republik AS Ingin Hunter Biden Diselidiki

NEW YORK - Anggota Kongres dari Partai Republik Ameruika Serikat (AS) selama berbulan-bulan berulang kali menulis surat kepada Jaksa Agung AS Merrick B. Garland menuntut agar segera menunjuk penasihat khusus untuk menyelidiki Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden terkait urusan bisnisnya.

Beberapa bahkan menuntut agar orang tertentu memimpin penyelidikan. Yakni David C. Weiss, pengacara AS asal Delaware yang ditunjuk mantan Presiden AS Donald Trump yang telah lama menyelidiki kasus tersebut.

Tetapi pada Jumat (11/8/2023), setelah Garland mengangkat Weiss ke status penasihat khusus, Partai Republik di Kongres bereaksi secara terbuka bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kemarahan.

“David Weiss tidak dapat dipercaya dan ini hanyalah cara baru untuk menutupi korupsi keluarga Biden,” tulis Partai Republik di Komite Kehakiman DPR di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dikutip The New York Times.

Reaksi tersebut merupakan perkembangan politik yang menonjol, yang menggarisbawahi bagaimana Weiss, seorang Republikan, telah jatuh ke dalam lingkaran konservatif, dan seberapa dalam hal itu telah tertanam dalam G.O.P. untuk menentang Departemen Kehakiman di setiap kesempatan.

“Kenyataannya adalah penunjukan ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian, dan memperlambat, penyelidikan kami,” kata Perwakilan Jason Smith, Republikan Missouri dan ketua Ways and Means, salah satu dari tiga komite kongres yang menyelidiki keuangan keluarga Biden.