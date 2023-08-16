Perjalanan Panjang Pengakuan Belanda Terhadap Kemerdekaan RI Berakhir Manis, Diakui Sepenuhnya dan Tanpa Syarat

JAKARTA - Belanda akhirnya mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri (PM) Mark Rutte dalam debat parlemen tentang kolonialisme Belanda pada Juni lalu.

Seperti diketahui, Presiden Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda pada tanggal tersebut namun tidak pernah diakui secara resmi oleh Belanda. Belanda tetap menggunakan tanggal 27 Desember 1949, yaitu saat penyerahan kedaulatan dan Belanda menyerahkan klaimnya kepada Indonesia.

“Kami melihat proklamasi itu sebagai fakta sejarah,” terang Rutte selama debat, dikutip Dutch News

Antara 1945 dan 1949, Belanda mengobarkan perang berdarah untuk mendapatkan kembali kendali, tetapi akhirnya menarik diri dari Indonesia, sebagian di bawah tekanan AS.

Kendati demikian, keputusan untuk secara resmi mengakui tanggal baru tersebut telah membuat marah anggota masyarakat Maluku. Banyak dari mereka berjuang untuk Belanda dan mengharapkan negara merdeka dalam solusi federal yang telah diusulkan.

Mereka melihat tahun 1949 sebagai tanggal penting karena memberikan kepercayaan terhadap berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) atau Republik Maluku Selatan, yang dideklarasikan pada tanggal 25 April 1950 tetapi tidak pernah diakui.