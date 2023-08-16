Dimarahi karena Tak Kerjakan PR, Bocah 10 Tahun Kabur dari Rumah ke Kantor Polisi Minta Dimasukkan ke Panti Asuhan

CHINA – Setelah berdebat dengan ibunya tentang pekerjaan rumah (PR) dari sekolah yang terlambat dikerjakan, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di China atau Tiongkok kabur dari rumah. Dia langsung pergi ke kantor polisi setempat untuk mengadu dan memohon untuk dimasukkan ke panti asuhan.

Media China baru-baru ini melaporkan kejadian aneh itu yang terjadi di Chongqing. Rekaman CCTV menunjukkan seorang anak laki-laki menyerbu ke Kantor Polisi Huixing di Yubei dan didekati oleh dua polisi. Mereka mulai mengobrol dan bocah laki-laki berusia 10 tahun itu memberi tahu mereka bahwa dia telah ditegur oleh ibunya karena tidak menyelesaikan PR, sehingga dia meninggalkan rumah keluarga untuk bergabung dengan panti asuhan.

Setelah sedikit meyakinkan petugas, anak laki-laki itu memberi mereka informasi kontak orang tuanya, jadi polisi menghubungi ibunya yang membenarkan argumen mereka tentang masalah PR itu.

Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan lari dari rumah untuk bergabung dengan panti asuhan karena hal itu.

“Ibu saya memarahi saya setiap hari karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan meninggalkan rumah,” keluh anak berusia 10 tahun itu.