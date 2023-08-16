Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Desa Hantu yang Misterius, Penuh dengan 250 Rumah Mewah Dibiarkan Terbengkalai

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:54 WIB
Kisah Desa Hantu yang Misterius, Penuh dengan 250 Rumah Mewah Dibiarkan Terbengkalai
Kisah desa hantu yang penuh dengan rumah mewah yang terbengkalai (Foto: Oddity Central)
CHINA - Di kaki bukit Shenyang, sebuah kota industri di timur laut Tiongkok atau China terdapat proyek State Guest Mansions yang misterius. Yakni sebuah kompleks real estat dengan lebih dari 250 rumah mewah, yang semuanya ditinggalkan begitu saja.

Kisah State Guest Mansions dimulai pada 2010, ketika bisnis di sektor real estat Tiongkok berkembang pesat. Raksasa properti Greenland Group membeli berhektar-hektar tanah di kaki bukit sekitar Shenyang dan mulai mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan bagi orang kaya dan berkuasa di kawasan itu. 260 vila bergaya Eropa mulai dibangun, lengkap dengan lantai marmer dan lampu gantung berlapis emas yang tergantung di langit-langit.

Namun karena alasan yang belum terungkap, pembangunan dihentikan pada 2018 dan tempat itu telah menjadi kota hantu sejak saat itu.

“Semua yang ada di sini dibiarkan terbengkalai,” kata seorang pria setempat baru-baru ini kepada AFP.

"Semuanya terasa sangat menyeramkan,” lanjutnya.

Pengembang properti tidak pernah membuat pernyataan resmi tentang proyek State Guest Mansions dan apa yang menyebabkan ditinggalkannya, tetapi banyak masyarakat setempat percaya itu ada hubungannya dengan korupsi.

      
Topik Artikel :
rumah mewah Desa Desa Hantu china
