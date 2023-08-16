Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Santiago Pena Dilantik Sebagai Presiden Baru Paraguay

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:55 WIB
Santiago Pena Dilantik Sebagai Presiden Baru Paraguay
Presiden Paraguay Santiago Pena. (Foto: Reuters)
A
A
A

ASUNCION - Santiago Pena pada Selasa, (15/8/2023) dilantik sebagai presiden baru Paraguay di Asuncion. Dia berjanji untuk "membangun aliansi" dan menunjukkan "kepemimpinan yang tegas dan etis" selama lima tahun ke depan setelah kemenangan pemilihannya pada April.

Pena mengambil sumpah presiden di luar istana pemerintah Asuncion dalam upacara khidmat yang dihadiri oleh para pemimpin Amerika Selatan, raja Spanyol dan Wakil Presiden Taiwan William Lai.

Paraguay adalah salah satu dari sedikit negara yang tersisa yang mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim oleh China.

"Kami akan membangun aliansi dan kerja sama dengan visi geostrategis," kata Pena dalam pidato pelantikannya, sebagaimana dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa hubungan Paraguay dengan Taiwan "adalah contoh dari ini dan semangat persahabatan dan kerja sama Paraguay dengan negara-negara."

Pena, (44), mengamankan kemenangan pemilihan yang solid pada April dan menggantikan Mario Abdo Benitez. Keduanya berasal dari Partai Colorado yang konservatif, yang telah mendominasi politik Paraguay selama tiga perempat abad terakhir.

