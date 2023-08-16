Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Politikus Ekuador Ditembak Mati, 5 Hari Setelah Pembunuhan Capres Villavicencio

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:01 WIB
Politikus Ekuador Ditembak Mati, 5 Hari Setelah Pembunuhan Capres Villavicencio
Calon Presiden Ekuador Fernando Villavicencio ditembak mati saat berkampanye di Ibu Kota Quito pada 9 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

QUITO - Pemimpin partai Lokal Ekuador Pedro Briones ditembak mati oleh orang-orang bersenjata di rumahnya di Provinsi Esmeraldas utara pada Senin, (14/8/2023). Insiden, yang merupakan yang terbaru dari serangkaian pembunuhan bermotivasi politik di Ekuador, terjadi beberapa hari setelah pembunuhan calon presiden Fernando Villvicencio.

Penembakan fatal Briones terjadi hanya lima hari setelah Villavicencio dibunuh di siang bolong di ibu kota Quito, Rabu, (9/8/2023) pekan lalu. Villavicencio, penentang keras meningkatnya tingkat kejahatan terorganisir dan korupsi di negara itu, melakukan pemungutan suara menjelang pemilihan presiden pada Minggu, (20/8/2023).

Luisa Gonzalez, calon terdepan dalam pemilihan 20 Agustus untuk partai Revolusi Warga, di mana Briones juga menjadi anggotanya, mengklaim di media sosial bahwa "Ekuador sedang mengalami era paling berdarah," sebelum menawarkan "Pelukan sepenuh hati kepada keluarga rekan kerja Pedro Briones, jatuh oleh tangan kekerasan.”

Gonzalez mengatakan kepada Associated Press bahwa dia telah meningkatkan detail keamanannya sendiri setelah pembunuhan tersebut, tetapi menolak untuk mengenakan rompi antipeluru. “Saya memiliki iman kepada Tuhan,” katanya. “Dialah yang menjaga kita.”

Mantan presiden Ekuador Rafael Correa, pendiri partai Revolusi Warga, menambahkan: “Mereka membunuh rekan kami yang lain di Esmeraldas. Cukup sudah!”

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987924/wali-kota-termuda-di-ekuador-ditemukan-tewas-tertembak-bersama-stafnya-di-dalam-mobil-sz0IiuhtJa.jpg
Wali Kota Termuda di Ekuador Ditemukan Tewas Tertembak Bersama Stafnya di Dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/18/2957754/argentina-usir-keluarga-bos-mafia-narkoba-yang-kabur-dari-penjara-ekuador-sVlREJJMF1.jpg
Argentina Usir Keluarga Bos Mafia Narkoba yang Kabur dari Penjara Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/18/2957349/pasukan-keamanan-ekuador-lancarkan-operasi-penjara-besar-besaran-usai-kerusuhan-hcAuv1GdnK.jpg
Pasukan Keamanan Ekuador Lancarkan Operasi Penjara Besar-besaran Usai Kerusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953181/ekuador-dilanda-kekerasan-130-staf-penjara-disandera-narapidana-di-5-penjara-dSl4oS525w.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, 130 Staf Penjara Disandera Narapidana di 5 Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953174/as-dan-pbb-kutuk-kekerasan-yang-melanda-ekuador-wqBJLHRYso.jpg
AS dan PBB Kutuk Kekerasan yang Melanda Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953164/ekuador-dilanda-kekerasan-ratusan-tentara-turun-ke-jalan-dan-tank-berpatroli-hbObakiVII.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, Ratusan Tentara Turun ke Jalan dan Tank Berpatroli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement