Cium Bau Gas, Seorang Ibu Kaget Lihat Mayat Wanita Terbungkus Plastik di Kamar Anaknya

LOS ANGELES - Seorang ibu di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) merasa ngeri ketika dia menemukan mayat seorang wanita di kamar tidur putranya.

Sang ibu, yang tidak disebutkan namanya, menengok ke kamar putranya setelah mencium ‘bau gas yang khas’ di rumah mereka pada Minggu, (13/5/2023). Namun, setelah memeriksa bau aneh tersebut, dia menemukan tubuh seorang wanita terbungkus plastik sekira pukul 1.15 dini hari.

Terkejut dengan penemuan itu, dia segera menelepon polisi yang langsung datang ke rumah di Wall Street, Los Angeles itu, menurut laporan Unilad.

Menurut laporan setempat, paramedis juga mendatangi tempat kejadian tetapi kemudian menyatakan wanita itu telah meninggal.

Kantor Koroner Wilayah Los Angeles mengidentifikasi jasad wanita itu sebagai Hannah Rachel Collins. Namun, hingga saat ini penyebab kematian wanita berusia 30 tahun itu belum bisa dipastikan.