Bentrokan Hebat Pecah Antara 2 Faksi Bersenjata di Tripoli, Setidaknya 27 Orang Tewas

TRIPOLI - Dua faksi bersenjata bertempur di ibu kota Libya pada Selasa, (15/8/2023) dalam kekerasan terburuk di kota itu tahun ini. Bentrokan mematikan mereda setelah satu pihak membebaskan seorang komandan yang penahanannya telah memicu pertempuran.

Sebuah badan kesehatan Tripoli mengatakan 27 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam kekerasan itu, tanpa menyebutkan apakah jumlah itu termasuk kombatan dan warga sipil.

Pasukan Pencegahan Khusus dan Brigade 444 adalah dua pasukan militer terkuat di Tripoli dan pertempuran mereka sejak Senin, (14/8/2023) malam mengguncang distrik-distrik di ibu kota.

Asap gelap menyelimuti sebagian besar kota pada Selasa dan suara senjata berat bergemuruh di jalan-jalan saat pertempuran meletus di pinggiran kota yang berbeda.

Kedua faksi tersebut telah mendukung Pemerintah sementara Persatuan Nasional (GNU) selama pertempuran singkat tahun lalu dan pertarungan tiba-tiba mereka menghancurkan ketenangan relatif selama berbulan-bulan di Tripoli, menggarisbawahi risiko dalam konflik yang masih belum terselesaikan.

Libya memiliki sedikit perdamaian atau keamanan sejak pemberontakan yang didukung NATO 2011 dan terpecah pada 2014 antara faksi timur dan barat yang bertikai.