Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bentrokan Hebat Pecah Antara 2 Faksi Bersenjata di Tripoli, Setidaknya 27 Orang Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |21:33 WIB
Bentrokan Hebat Pecah Antara 2 Faksi Bersenjata di Tripoli, Setidaknya 27 Orang Tewas
Asap mengepul di antara bangunan di Tripoli, Libya, 15 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TRIPOLI - Dua faksi bersenjata bertempur di ibu kota Libya pada Selasa, (15/8/2023) dalam kekerasan terburuk di kota itu tahun ini. Bentrokan mematikan mereda setelah satu pihak membebaskan seorang komandan yang penahanannya telah memicu pertempuran.

Sebuah badan kesehatan Tripoli mengatakan 27 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam kekerasan itu, tanpa menyebutkan apakah jumlah itu termasuk kombatan dan warga sipil.

Pasukan Pencegahan Khusus dan Brigade 444 adalah dua pasukan militer terkuat di Tripoli dan pertempuran mereka sejak Senin, (14/8/2023) malam mengguncang distrik-distrik di ibu kota.

Asap gelap menyelimuti sebagian besar kota pada Selasa dan suara senjata berat bergemuruh di jalan-jalan saat pertempuran meletus di pinggiran kota yang berbeda.

Kedua faksi tersebut telah mendukung Pemerintah sementara Persatuan Nasional (GNU) selama pertempuran singkat tahun lalu dan pertarungan tiba-tiba mereka menghancurkan ketenangan relatif selama berbulan-bulan di Tripoli, menggarisbawahi risiko dalam konflik yang masih belum terselesaikan.

Libya memiliki sedikit perdamaian atau keamanan sejak pemberontakan yang didukung NATO 2011 dan terpecah pada 2014 antara faksi timur dan barat yang bertikai.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Konflik Libya Libya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/18/2940360/kapal-tenggelam-dihantam-gelombang-tinggi-61-migran-diyakini-tenggelam-ejz6RypzoU.jpg
Kapal Tenggelam Dihantam Gelombang Tinggi, 61 Migran Diyakini Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886326/banjir-libya-50-kali-lebih-mungkin-terjadi-karena-polusi-yang-picu-pemanasan-global-hingga-curah-hujan-mematikan-3uAkjNeRyX.jpg
Banjir Libya 50 Kali Lebih Mungkin Terjadi karena Polusi yang Picu Pemanasan Global hingga Curah Hujan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886159/ratusan-pengunjuk-rasa-protes-banjir-dahsyat-libya-bakar-rumah-wali-kota-derna-RvOowQbMkA.jpg
Ratusan Pengunjuk Rasa Protes Banjir Dahsyat Libya, Bakar Rumah Wali Kota Derna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/18/2885662/banyak-jenazah-bergelimpangan-dan-tak-dikenali-lagi-akibat-banjir-dahsyat-libya-TzF7XWYZJN.jpg
Banyak Jenazah Bergelimpangan dan Tak Dikenali Lagi Akibat Banjir Dahsyat Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884531/banjir-libya-jumlah-korban-tewas-melonjak-tembus-11-300-jiwa-puluhan-ribu-masih-hilang-OvkcXZE9YQ.jpg
Banjir Libya: Jumlah Korban Tewas Melonjak Tembus 11.300 Jiwa, Puluhan Ribu Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884521/tim-penyelamat-temukan-ratusan-mayat-korban-banjir-bandang-libya-di-pantai-GW4smXswaw.jpg
Tim Penyelamat Temukan Ratusan Mayat Korban Banjir Bandang Libya di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement