Siswa SPN Polda Lampung Meninggal Usai Ikuti Pendidikan Kepolisian

LAMPUNG - Seorang Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Lampung berinisial APT meninggal dunia saat menjalani pendidikan kepolisian pada Selasa (15/8/2023).

Informasi yang dihimpun MNC Portal, siswa asal Lampung Timur tersebut diduga meninggal lantaran kelelahan usai menjalani latihan fisik.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan adanya peristiwa meninggalnya salah satu siswa SPN tersebut.

"Betul salah satu siswa SPN Polda Lampung inisial APT. Namun, saat ini penyebab kematiannya masih dalam pemeriksaan RS Bhayangkara Polda Lampung," ujar Umi saat dikonfirmasi.

Saat itu kata Umi, seluruh siswa sudah selesai melaksanakan pembinaan fisik dan berjalan menuju ruang makan untuk makan siang.

"Di dalam barisan, tiba-tiba korban terjatuh dan langsung ditolong oleh teman satu peletonnya dan pengasuh," kata dia.

Selanjutnya, korban dibawa dan diperiksa oleh petugas klinik SPN Polda Lampung. Namun tingkat kesadaran korban semakin menurun hingga akhirnya dibawa ke RS Bhayangkara.