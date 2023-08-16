Kapal Asal Malaysia Tenggelam di Selat Malaka, 3 Penumpang Hilang

Kapal Asal Malaysia Tenggelam di Selat Malaka/ist

PEKANBARU – Kecelakaan menimpa sebuah kapal di Perairan Selat Malaka. Dalam peristiwa tersebut sebanyak 11 orang selamat dan tiga orang dinyatakan hilang.

Basarnas Pekanbaru, menyebut, bahwa kapal yang tengelam itu berangkat dari Johor, Malaysia dengan tujuan Indonseia. Namun saat dalam perjalanan, kapal mengalami kecelakaan.

"Telah Terjadi Kecelakaan kapal tenggelam rute Johor-Indonesia dengan jumlah di kapal sebanyak 14 orang di Perairan Selat Malaka pada titik koordinat 02°00'41.48" N 102°00'221.86" E pada Pukul 10.45 WIB," kata Kepala Kantor SAR Pekanbaru Budi Cahyadi Selasa (15/8/2023) malam.

Budi melanjutkan, sampai saat ini belum diketahui apa penyebab kapal bisa kecelakaan dan tenggelam. Sementara itu untuk 11 orang yang selamat dievakuasi ke Malaka. Sementara 3 orang dalam pencarian.

11 korban selamat itu berasal dari berbagai daerah yakni Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi dan Jawa Tengah.

"Kmv Indomal mengevakuasi 11 orang selamat dan dievakuasi ke Malaka korban hilang dalam pencaharian," imbuhnya.

Pihak Basarnas Pekanbaru yang mendapat informasi kapal tenggelam, langsung mempersiapkan tim rescue dan memberangkat tim yang ada di Dumai.