Breaking News! Sekolah dan Kantor Distrik Kramomongga Dibakar OTK, Satu Orang Dikabarkan Tewas

Sekolah dan Kantor Distrik Kramomongga Dibakar OTK, Satu Orang Dikabarkan Tewas

Sekolah dan Kantor Distrik di Fakfak Dibakar/Ilustrasi Okezone

FAKFAK- Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kokas dan Kantor Distrik Kramomongga Fakfak, dibakar orang tak dikenal (OTK), pada Selasa (15/8/2023) malam.

Dalam kejadian ini, sejumlah warga terluka dan satu orang dikabarkan tewas. Warga yang terluka saat ini telah dilarikan ke RSUD Fakfak. Massa juga membakar 2 unit mobil yang berada di lokasi.

Kejadian ini juga membuat guru-guru yang tinggal di sekitar lokasi menyelamatkan diri. Peristiwa ini membuat kehebohan di kalangan masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat.

“Kelompok ini sempat mengayun parang ke saya yang sedang melindungi anak kecil namun parang tersebut mengenai meja,”ujar salah satu saksi mata yang enggan disebutkan namanya.

Saksi tersebut mengatakan, kelompok yang datang juga menyerang rumah kepala distrik dengan membawa parang dan tombak. Massa diduga bukan warga Distrik Kramomongga.

"Kami tidak mengenal mereka, karena massa yang menyerang bukan orang Kramomongga,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )