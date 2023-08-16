Advertisement
INDEKS
NUSANTARA

Bocah Bernyali Gede Palak Sopir Truk, Orangtua Diminta Bertanggung Jawab

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:00 WIB
Bocah Bernyali Gede Palak Sopir Truk, Orangtua Diminta Bertanggung Jawab
Bocah palak sopir truk (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Beredar video seorang bocah melakukan pemalakan terhadap supir truk di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Dalam video berdurasi 42 detik yang diterima MNC Portal terlihat sang bocah yang bernyali gede itu tak terima ketika direkam oleh sang supir lantaran memalak dengan memaksa meminta sejumlah uang.

Bocah yang belum diketahui namanya ini meminta uang terhadap seluruh kendaraan yang melintas di jalan tersebut. "Udah saya baru Rp20 ribu tadi," kata sang supir.

"Saya kan nanya mau ke mana, enggak usah video-video. Nanti saya bilangin ya, enggak usah lewat di jalan ini kamu ya, kamu video-video," ancam bocah tersebut kepada supir sambil memegang uang.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo mengatakan, pihaknya masih mencari tahu tentang kebenaran video tersebut.

"Iya sudah saya sudah melihat videonya, saya memerintahkan jajaran dan kapolsek untuk melakukan pengecekan terkait dengan kebenaran vidio tersebut," ujar Pratomo, Senin 14 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
