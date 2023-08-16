Frustasi Gegara Gagal Nikah, Pria di Jambi Nekat Gantung Diri

JAMBI - Seorang pria di Jalan Doktor Mawardi, Lrg Tempalo 1, Thehok, Jambi Selatan ditemukan tewas gantung diri. Korban tewas dengan cara mengikat lehernya dengan seutas tali tambang dan kemudian terjun ke dalam sumur.

Dari informasi yang didapat, korban nekat mengakhiri hidupnya lantaran frustasi akibat gagal nikah.

"Korban bernama Dudu Suryana berusia 31 tahun yang beralamat di KP Gardu, RT 01 Kelurahan Gardu, Kiara Pedes," ungkap Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ipda Yuda Rengga, Rabu (16/8/2023).

Dia menceritakan, korban pertama sekali ditemukan oleh rekan korban yang sesama buruh bangunan di tempat Ko Ajim, Pemilik Toko Bangunan TB Subur.

"Dari keterangan saksi bernama Andri, bahwa korban menceritakan mempunyai masakan pribadi. Diduga frustasi gagal nikah," ujarnya.

Namun, pada Selasa (15/8) siang kemarin, korban memberi pesan singkat kepada Andri yang menyatakan untuk pamit "kalau mau cari saya besok di belakang rumah".