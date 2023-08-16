Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Frustasi Gegara Gagal Nikah, Pria di Jambi Nekat Gantung Diri

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:02 WIB
Frustasi Gegara Gagal Nikah, Pria di Jambi Nekat Gantung Diri
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAMBI - Seorang pria di Jalan Doktor Mawardi, Lrg Tempalo 1, Thehok, Jambi Selatan ditemukan tewas gantung diri. Korban tewas dengan cara mengikat lehernya dengan seutas tali tambang dan kemudian terjun ke dalam sumur.

Dari informasi yang didapat, korban nekat mengakhiri hidupnya lantaran frustasi akibat gagal nikah.

"Korban bernama Dudu Suryana berusia 31 tahun yang beralamat di KP Gardu, RT 01 Kelurahan Gardu, Kiara Pedes," ungkap Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ipda Yuda Rengga, Rabu (16/8/2023).

Dia menceritakan, korban pertama sekali ditemukan oleh rekan korban yang sesama buruh bangunan di tempat Ko Ajim, Pemilik Toko Bangunan TB Subur.

"Dari keterangan saksi bernama Andri, bahwa korban menceritakan mempunyai masakan pribadi. Diduga frustasi gagal nikah," ujarnya.

Namun, pada Selasa (15/8) siang kemarin, korban memberi pesan singkat kepada Andri yang menyatakan untuk pamit "kalau mau cari saya besok di belakang rumah".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement