Bentrok di Pesisir Barat, 5 Orang Alami Luka Bacok

PESISIR BARAT - Dua kelompok massa terlibat bentrok di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Akibatnya, 5 warga dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka bacok.

Peristiwa tersebut terjadi di Desa Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Selasa 15 Agustus 2023, sore.

Informasi yang dihimpun MNC Portal, bentrok tersebut terjadi antara warga dengan perusahaan sawit PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat kedua kelompok massa saling menyerang. Mereka juga tampak membawa senjata tajam berbagai jenis. Selain itu, juga terlihat satu unit kendaraan hangus akibat dibakar massa.

Dikonfirmasi soal peristiwa tersebut, Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra membenarkan. Dia juga membenarkan adanya sejumlah warga yang terluka akibat kejadian tersebut.

"Benar, peristiwa tersebut terjadi kemarin. Iya ada beberapa warga yang terluka berat, sudah dirawat di rumah sakit," ujar Alsyahendra saat dikonfirmasi, Rabu (16/8/2023).