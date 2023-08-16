Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rebutan Janda di Kosan, Dua Pemuda Duel dengan Sajam, Satu Orang Tewas

Endro Dwirawan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:55 WIB
Rebutan Janda di Kosan, Dua Pemuda Duel dengan Sajam, Satu Orang Tewas
Illustrasi (foto: freepick)
BENGKULU - Diduga saling cemburu, dua pria di Kabupaten Bengkulu Selatan terlibat duel dengan senjata tajam di rumah salah seorang janda. Naas satu orang tewas dalam kejadian ini dengan enam luka ditubuhnya, sementara pelaku yang juga terluka berhasil diringkus.

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan, menangkap BA (28) di sebuah kamar kos yang berada di Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang terjadi pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Korban sempat kabur usai membunuh korban berinisial DB (23) warga Kecamatan Pasar Manna.

Dari keterangan pihak kepolisian, korban dan pelaku sempat terlibat perkelahian di rumah salah seorang janda yakni PR (45), dimana saat itu tersangka BA sedang berada di kos dan mengobrol dengan pujaan hatinya tersebut. Namun tiba tiba datang korban DB, yang diduga juga menjalin kasih dengan PR.

Korban saat itu datang hendak mengambil baju di kos-kosan PR. Namun ia terkejut saat ada pelaku di dalam kos-kosan tersebut. Kedua pelaku terlibat cekcok hingga terjadi perkelahian dengan senjata tajam masing-masing. Korban DB tewas ditempat dengan enam luka tusuk di tubuh dan pelaku sempat kabur meski mengalami luka di dahinya.

“Pelaku ditangkap saat berobat di rumah sakit,” kata Waka Polres Bengkulu Selatan, Kompol Rahmat Hadi.

Sebelumnya dari hasil penyelidikan polisi, antara pelaku dan korban sebelumnya memang telah terlibat dendam lama. Akibat tindakan tersebut pelaku sendiri terancam dijerat dengan pasal 338 dan 351 kuhp dengan ancaman hingga 15 tahun penjara.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
