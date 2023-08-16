Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadapi Kemarau, Relawan Ganjar Bantu Warga Renovasi Sumber Air di Pandeglang

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:28 WIB
Hadapi Kemarau, Relawan Ganjar Bantu Warga Renovasi Sumber Air di Pandeglang
Relawan Ganjar Pranowo renovasi sumber air di Pandeglang (Foto: Ist)
A
A
A

PANDEGLANG - Sukarelawan Gerakan Desa untuk (Gardu) Ganjar jaringan ormas yang ada di Banten terus bergerak menarik simpatik masyarakat dengan berbagai aksi sosial. Kegiatan yang dilakukan yakni berupa renovasi sumber air dan pemandian umum warga.

Kegiatan renovasi tersebut diadakan di Kampung Kadulaka, Desa Medalsari, Kec Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa 15 Agustus 2023.

"Kami dari Gardu Ganjar kali ini mengadakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat, karena ini jelang musim kemarau kami bersihkan lumbung air," ujar Koordinator Gardu Ganjar Jaringan Ormas Oji Fachrurozzi, dalam siaran persnya.

Kegiatan sosial tersebut sengaja dilakukan, kata Oji, karena setiap musim kemarau sumber-sumber air akan kering dan menyusahkan akses air untuk warga.

"Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, sekarang tinggal penyelesaian, sebab satu bulan ke depan akan kemarau, sumur-sumur kering maka kami siapkan sumur alternatif," tuturnya.

Masyarakat menyambut baik aksi sosial dari Gardu Ganjar. Bahkan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Diharapkan, warga tidak kesulitan dalam mengakses air ketika musim kemarau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement