Hadapi Kemarau, Relawan Ganjar Bantu Warga Renovasi Sumber Air di Pandeglang

PANDEGLANG - Sukarelawan Gerakan Desa untuk (Gardu) Ganjar jaringan ormas yang ada di Banten terus bergerak menarik simpatik masyarakat dengan berbagai aksi sosial. Kegiatan yang dilakukan yakni berupa renovasi sumber air dan pemandian umum warga.

Kegiatan renovasi tersebut diadakan di Kampung Kadulaka, Desa Medalsari, Kec Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa 15 Agustus 2023.

"Kami dari Gardu Ganjar kali ini mengadakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat, karena ini jelang musim kemarau kami bersihkan lumbung air," ujar Koordinator Gardu Ganjar Jaringan Ormas Oji Fachrurozzi, dalam siaran persnya.

Kegiatan sosial tersebut sengaja dilakukan, kata Oji, karena setiap musim kemarau sumber-sumber air akan kering dan menyusahkan akses air untuk warga.

"Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, sekarang tinggal penyelesaian, sebab satu bulan ke depan akan kemarau, sumur-sumur kering maka kami siapkan sumur alternatif," tuturnya.

Masyarakat menyambut baik aksi sosial dari Gardu Ganjar. Bahkan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Diharapkan, warga tidak kesulitan dalam mengakses air ketika musim kemarau.