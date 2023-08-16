Nelayan di Kolaka Dilaporkan Hilang di Hutan Pulau Padamarang

KOLAKA - Suhring alias Massa (56), warga Kelurahan Dawi-Dawi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan hilang di hutan pulau Padamarang, sejak Minggu 13 Agustus 2023. Hingga hari ke dua operasi pencarian oleh tim gabungan, Suhring belum ditemukan.

Humas Basarnas Kendari, Wahyudi menyampaikan jika informasi hilangnya Suhring baru diterimah jajarannya dari pihak keluarga korban pada pukul 15.40 Wita, Selasa (15/8/2023). Tim gabungan yang terdiri dari Pos SAR dan Polairud Kolaka langsung dikerahkan ke lokasi melakukan pencarian.

"Hari ini memasuki pencarian hari ke dua dan hasilnya masih nihil. Operasi kembali dilanjutkan besok," ujarnya, Rabu (16/8/2023).

Pasca tidak kembali ke rumah, kata Wahyudi, keluarga Suhring telah berupaya melakukan pencarian lebih awal namun tidak membuahkan hasil. Karena dihantui kecemasan akan nasib korban, mereka meminta bantuan tim SAR dan Polairud Kolaka.

Diterangkan, korban meninggalkan rumah untuk mencari ikan di sekitar perairan pulau Padamarang. Sebagaimana biasanya, sebelum kembali terlebih dahulu mampir ke daratan pulau untuk mencari kayu bakar.

"Menurut saksi, korban terakhir dilihat naik ke darat dan istirahat di pondok, tempat nelayan biasa melepas lelah," tuturnya.