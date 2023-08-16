Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Ajak Warga Diskusi Sambil Ngeliwet di Cilegon

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:59 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Ajak Warga Diskusi Sambil Ngeliwet di Cilegon
Sosialisasikan Ganjar, relawan ajak warga diskusi soal kepemimpinan sambil ngeliwet bareng di Cirebon. (Ist)
CILEGON - Para pemuda dan warga di Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, merayakan Kemerdekaan Indonesia dengan melakukan diskusi dan makan liwet bersama. Kegiatan pada Rabu (16/8/2023) sore itu diinisiasi para sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) wilayah Jakarta-Banten.

"Kegiatan hari ini kami diskusi tentang kepemimpinan dan ngeliwet bareng dengan pemuda dan masyarakat," kata Koordinator Daerah (Korda) PMN Cilegon, Dede Rahmat, dalam keterangannya.

Alih-alih berkumpul sambil bercanda seperti biasanya, para pemuda dan warga malah dibawa ke dalam diskusi yang sangat berbobot pada kegiatan tersebut.

Mereka membahas topik yang tengah hangat saat ini mengenai kriteria pemimpin yang dibutuhkan untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia pada masa mendatang.

"Diskusi kami poin-poinnya tentang apa yang ada di diri pemimpin, nanti kita memilih siapa, dan bagaimana kita menentukan pemimpin yang cocok untuk masa depan di Indonesia," kata Dede.

Dari sana, diskusi mereka pun berlanjut kepada sosok pemimpin yang ada saat ini disesuaikan dengan kriteria harapan warga yakni bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Menurut Dede dan para peserta diskusi, Ganjar memiliki kriteria pemimpin yang lebih unggul dibandingkan tokoh lainnya lantaran berhasil menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

"Dalam diskusi tadi memang kita juga membahas bagaimana poin-poin yang ada di diri pemimpin itu ada juga di diri Pak Ganjar. Saya kira dalam diskusi tadi kita sepakat bahwa poin-poin yang penting dalam kepemimpinan itu ada dalam Pak Ganjar," tuturnya.

Setelah mengenal sosok Ganjar Pranowo dari para sukarelawan PMN, warga menyatakan dukungannya untuk Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

Seusai berdiskusi dalam suasana yang serius, suasana berubah menjadi lebih santai pada saat makan nasi liwet bersama di lapangan terbuka seusai diskusi.

Warga yang terdiri dari kalangan pemuda, anggota Karang Taruna hingga warga lanjut usia berbaur di hadapan daun pisang yang sudah disajikan nasi liwet lengkap dengan lauknya seperti ikan asin, tahu-tempe goreng hingga sambal terasi.

