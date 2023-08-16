Gelar Workshop, Relawan Ganjar Ajarkan Ibu-Ibu di Lampung agar Bisa Produktif

LAMPUNG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar membuat kegiatan bermanfaat, dan positif kepada masyarakat luas.

Kali ini, perempuan pendukung pria berambut putih itu bersama relawan dari daerah Taman Asri mengadakan workshop cara membuat minuman Dalgona dan Brownies Kusus Kopi bersama warga di Tambak Asri, Padang Tambak,Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Lampung, Noor Nadhia mengatakan, mengadakan pelatihan tersebut lantaran daerah ini penghasil kopi yang tinggi. Selain itu, kopi di wilayah ini juga memiliki kualitas terbaik.

Oleh karena itu, relawan Mak Ganjar ingin memanfaatkan biji kopi tersebut menjadi minuman dan makanan yang memiliki nilai jual, sehingga bisa dijadikan bisnis.

“Daerah ini adalah penghasil kopi terbanyak dan berkualitas sangat baik di provinsi Lampung. Kopi bisa dibuat kreasi makanan dan minuman, tidak hanya dijual green bean atau hanya bubuk kopi saja,” kata Noor dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Dia menjelaskan, minuman Dalgona sebelumnya sempat viral yang berawal dari Korea Selatan, beralih ke media sosial sampai mendunia.