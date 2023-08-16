Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terkena Rebusan Air Mendidih, Dua Pekerja Pabrik Penggolahan Sawit Alami Luka Parah

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:42 WIB
Terkena Rebusan Air Mendidih, Dua Pekerja Pabrik Penggolahan Sawit Alami Luka Parah
Luka korban terkena air mendidih (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Kecelakaan kerja terjadi di sebuah pabrik pengolahan buah sawit di Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dalam kecelakaan ini dua pekerja mengalami luka, dan satu cukup serius dan tidak sadarkan diri.

Korban yang mengalami luka cukup parah adalah M Firmansyah Panjaitan (18), sementara temannya Robby Rahmadsyah mengalami luka bakar pada bagian tangan.

"Anak saya mengalami luka yang cukup serius. Tubuh dan wajah alami luka bakar sekitar 70 persen," kata Yanto Efendi Panjaitan, ayah dari Firmansyah, Rabu (16/8/2023).

Kecelakaan kerja tersebut terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. Saat itu korban sedang berada di bawah perebusan tong rebusan buah kepala sawit yang cukup besar dengan kapasitar sekitar 11 ton. Sementara Robby berada di bagian atas sterilizer atau ruang perebusan buah kelapa sawit.

Saat itulah sterilizer menyemburkan air rebusan air yang sangat mendidih dan tentunya sangat panas. Semburan itu menganai Robby yang berada di atas dan terbanyak adalah korban yang sedang berada di bawah air rebusan buah sawit itu.

"Untuk cukup panas hingga 250 derajat celsius. Anak saya yang paling banyak terkena," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
