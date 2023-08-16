Jual Jenglot yang Bisa Tarik Uang Gaib, Pria Ini Dicokok Polisi karena Menipu

GUNUNGKIDUL - Seorang pria berinisial HE (49), warga Pagaralam, Sumatera Selatan, terpaksa ditahan lantaran diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap seorang warga Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, bernama Sujid Riyanto. Pelaku mengiming-imingi korban untuk membeli boneka jenglot miliknya dengan dalih bisa mengambil uang gaib.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sebesar Rp 17 juta. Karena iming-iming itu, korban tergiur hingga sepakat membeli boneka jenglot dengan nilai fantastis.

"Kejadiannya antara pertengahan bulan Juli sampai akhir Juli 2023. Tempatnya di Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul," kata Jeffry, Rabu (16/08/2023).

Lebih lanjut, Jeffry menjelaskan, setelah korban membeli boneka jenglot dari pelaku, namun sampai saat ini korban tidak kunjung mendapatkan uang seperti yang dijanjikan pelaku. Karena itu, korban pun melaporkan apa yang dialaminya kepada polisi.

"Akhirnya korban melapor ke Polsek Kretek," lanjutnya.