HOME NEWS JATENG

Ganjar Kukuhkan Anggota Paskibraka Provinsi Jawa Tengah 2023

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |02:55 WIB
Ganjar Kukuhkan Anggota Paskibraka Provinsi Jawa Tengah 2023
Ganjar Pranowo Kukuhkan Paskibraka 2023/Foto: Pemprov Jateng
A
A
A

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Jateng 2023 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (15/8/2023) malam.

Ganjar berpesan kepada pelajar yang terpilih agar terus mengawal Merah-Putih di masa depan dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Sekarang lebih rapi lagi ya. Seleksinya juga lebih bagus, tidak hanya latihan baris-berbaris dan pengibarannya, tetapi sekarang ditanamkan kepada mereka nilai-nilai ideologi Pancasila," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu usai upacara pengukuhan Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dikatakan Ganjar, anggota Paskibraka ini merupakan anak-anak terpilih yang telah melalui proses seleksi yang panjang. Mereka akan bertugas mengibarkan Bendera Merah-Putih dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Jawa Tengah.

"Makanya tentu saja kita harapkan mereka bertugas dengan penuh keyakinan dengan penuh tanggung jawab luar biasa," kata Ganjar.

Selama mengikuti pemusatan latihan selama 14 hari, anggota Paskibraka ini mendapatkan banyak materi tentang baris-berbaris, kedisiplinan, dan tentu saja nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.

Halaman:
1 2
      
