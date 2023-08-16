Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kukuhkan Anggota Paskibraka, Ganjar: Disiplin Mereka Sangat Tinggi

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:14 WIB
Kukuhkan Anggota Paskibraka, Ganjar: Disiplin Mereka Sangat Tinggi
Ganjar Pranowo Kukuhkan Paskibraka 2023 Pemprov Jateng/Foto: Pemprov Jateng
A
A
A

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Jateng 2023.

Ganjar mengatakan, anggota Paskibraka ini tentu saja adalah masa depan bangsa. Maka dari itu Ganjar berharap mereka kelak menjadi anak yang sukses dalam bidang pendidikan dan karir.

"Mereka anak-anak masa depan. Mudah-mudahan mereka nanti sukses pada sekolah dan karirnya, karena mereka pasti menyiapkan masa depan dirinya untuk jauh lebih baik,” ujar Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (15/8/2023) malam.

“Kita lihat pada disiplin mereka yang sangat tinggi,"tutup Ganjar Pranowo

Sementara itu, Ruthsiana Tesalonica Putri, seorang anggota Paskibraka 2023, mengaku tidak menyangka terpilih.

Apalagi, sebelumnya ia belum pernah menjadi Paskibra. Selain itu, dibutuhkan proses seleksi yang ketat dan panjang agar bisa menjadi Paskibraka tingkat provinsi.

"Saya ingin menjadi Paskibraka karena saya ingin masuk ke kedinasan dan ingin membanggakan kedua orangtua saya," kata anggota paskibraka asal Kabupaten Pati itu.

Ruthsiana menjelaskan, proses seleksi Paskibraka ini cukup panjang. Ia harus bersaing dengan kawan-kawan seangkatannya di tingkat kabupaten sebelum bersaing dengan anak-anak dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Namun, ia tetap gigih karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik.

