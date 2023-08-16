MNC Peduli Kerjasama dengan RS Telogorejo Semarang Gelar Operasi Bibir Sumbing dan Katarak Gratis

SEMARANG – MNC Peduli bekerjasama dengan SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarangkembali menggelar program operasi bibir sumbing dan katarak gratis. Program sosial ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan pengobatan, utamanya bagi warga yang kurang mampu.

Hadir secara langsung dalam pembukaan program sosial tersebut Ketua Yayasan MNC Peduli, Syafril Nasution, bersama Direktur Pemasaran SMC RS Telogorejo, dr Gracia Rutyana. Dalam program ini, tercatat puluhan pasien mengikuti program operasi bibir sumbing dan katarak gratis.

Pasien tidak hanya dari Kota Semarang, tapi juga dari berbagai kota sekitar. Tidak hanya memberikan operasi secara gratis, para pasien juga mendapatkan penanganan lanjutan atau observasi hingga benar-benar sembuh.

Ketua Yayasan MNC Peduli, Syafril Nasution, menjelaskan program sosial MNC Peduli yang bekerjasama dengan SMC RS Telogorejo Semarang ini telah berlangsung sekitar tahun 2006.

Ia menyebut ini merupakan kegiatan sosial dari MNC Group.

“Operasi katarak dan operasi bibir sumbing secara gratis hari ini kita lakukan terkait kegiatan sosial daripada MNC Group,” kata Syafril, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA: MNC Peduli Serahkan Seratusan Buku ke PKBM Sinar Mentari Solo

Ia menjelaskan ada cukup banyak pasien yang mengikuti operasi katarak dan bibir sumbing kali ini. “Semoga ini bermanfaat,” katanya.