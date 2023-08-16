Ikut Program Operasi Bibir Sumbing Gratis dari MNC Peduli, Orangtua Pasien : Alhamdulillah

Orangtua dari pasien yang mengikuti operasi bibir sumbing yang digelar MNC Peduli mengaku senang dan bersyukur. (iNews/Dimas Yulie)

SEMARANG – MNC Peduli bekerja sama dengan SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarang, menggelar operasi bibir sumbing dan katarak secara gratis, Rabu (16/8/2023). Salah seorang pasien mengaku bersyukur atas adanya kegiatan ini.

Ibu pasien bibir sumbing, Tesi Nariyati mengaku senang anaknya bisa menjalani operasi bibir sumbing secara gratis. Setelah operasi, kondisi anaknya menjadi lebih membaik.

“Senang banget alhamdulillah anak saya sekarang makannya gampang enggak tersedak. Terus kalau makan engga keluar dari hidung. Bicaranya juga alhamdulillah sudah lancar,” kata Tesi, Rabu (16/8/2023).

Sementara itu, Direktur Pemasaran SMC RS Telogorejo Semarang, dr Gracia Rutyana mengungkap kerjasama pihaknya dengan MNC Peduli sudah berlangsung lama. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlangsung untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Supaya apa karena kerja sama antara MNC Peduli dengan RS Telogorejo ini untuk sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya,” ujarnya.