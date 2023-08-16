Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Duduk Perkara Guru di Malang Dimaki dan Dianiaya Kepala Sekolah

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:18 WIB
Duduk Perkara Guru di Malang Dimaki dan Dianiaya Kepala Sekolah
Guru dianiaya kepala sekolah/Foto: Okezone
A
A
A

 

MALANG - Dugaan penganiayaan yang dialami guru olahraga SMP di Kabupaten Malang dari kepala sekolahnya, dikarenakan perekrutan pengajar baru tanpa sepengetahuan pelaku.

Abdul Rozaq, guru korban dugaan penganiayaan menyatakan, pada Maret 2023 lalu ada proses perekrutan guru, yang diduga tanpa sepengetahuan Anas Fahrudin, Kepala Sekolah SMPN 5 Singosari. Saat itu SMP Negeri 5 Satu Atap Singosari tengah mencari calon guru. Lamaran pun banyak diterima untuk mengisi posisi tersebut.

 BACA JUGA:

"Saat sudah mendapatkan kandidat calon guru, selanjutnya saya bermaksud memberitahu beliau, namun tidak ada di lokasi," ucap Abdul Rozaq dikonfirmasi pada Rabu (16/8/2023).

Kemudian, Rozaq pun menghubungi calon guru yang akan diterima itu. Namun pelaku justru keberatan dan disampaikan di grup sekolah, hingga menerima tindakan kekerasan fisik dari pelaku di lingkungan sekolah. Rozaq sendiri selain jadi guru olahraga juga diketahui sebagai wakil kepala sekolah.

 BACA JUGA:

"Intinya dia merasa dilangkahi dengan perekrutan itu, sampai mengajak berkelahi. Akhirnya kejadian Sabtu kemarin, saya ditendang," kata dia.

Rozaq sendiri mengaku trauma atas perbuatan Anas terhadap dirinya. Ia bahkan enggan untuk datang mengajar ke sekolah selama pelaku masih menjabat kasek.

"Saya enggak mau masuk kerja selama yang bersangkutan masih di SMP," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement