Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Respons Pidato Kenegaraan, Ridwan Kamil: Kita Harus Bangga, Optimistis Indonesia Jadi Negara Maju

Ervand David , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:44 WIB
Respons Pidato Kenegaraan, Ridwan Kamil: Kita Harus Bangga, Optimistis Indonesia Jadi Negara Maju
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (iNews/Ervan David)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengomentari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna DPR, Rabu (16/8/2023). Ridwan Kamil menilai pidato Presiden Jokowi membawa pesan optimisme bahwa Indonesia dapat melompat menjadi negara maju.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di ruang rapat paripurna di DPRD Jabar. Dalam ruang rapat paripurna itu hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar. Seperti Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Ade T Sutiawarman.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan pendapatan per kapita Indonesia dapat melompat jauh dari 4.000 Dolar Amerika (AS) ke 20.000 Dolar AS.

"Kita harus bangga. Presiden tadi menyampaikan dalam hitungan 20-30 tahun, kita bisa menjadi bangsa yang pendapatan per kapitanya melompat dari 4.000-an ke 20.000-an (Dolar AS)," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, lonjakan pendapatan per kapita itu hanya bisa dicapai oleh sistem dan para pemimpin yang berlari maraton.

"Bukan pendek-pendek, berlari sprint. Kalau maraton itu ada keberlanjutan, staminanya panjang. Jadi (presiden) tidak berbicara sosok pribadi. Tapi lebih kepada kriteria pemimpin bagaimana membawa bangsa ini maju ke depan," ujar Ridwan Kamil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142/lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111/lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079/viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013/john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009/lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement