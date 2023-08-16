Respons Pidato Kenegaraan, Ridwan Kamil: Kita Harus Bangga, Optimistis Indonesia Jadi Negara Maju

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengomentari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna DPR, Rabu (16/8/2023). Ridwan Kamil menilai pidato Presiden Jokowi membawa pesan optimisme bahwa Indonesia dapat melompat menjadi negara maju.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di ruang rapat paripurna di DPRD Jabar. Dalam ruang rapat paripurna itu hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar. Seperti Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Ade T Sutiawarman.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan pendapatan per kapita Indonesia dapat melompat jauh dari 4.000 Dolar Amerika (AS) ke 20.000 Dolar AS.

"Kita harus bangga. Presiden tadi menyampaikan dalam hitungan 20-30 tahun, kita bisa menjadi bangsa yang pendapatan per kapitanya melompat dari 4.000-an ke 20.000-an (Dolar AS)," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, lonjakan pendapatan per kapita itu hanya bisa dicapai oleh sistem dan para pemimpin yang berlari maraton.

"Bukan pendek-pendek, berlari sprint. Kalau maraton itu ada keberlanjutan, staminanya panjang. Jadi (presiden) tidak berbicara sosok pribadi. Tapi lebih kepada kriteria pemimpin bagaimana membawa bangsa ini maju ke depan," ujar Ridwan Kamil.