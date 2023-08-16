Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Hadiri Pelantikan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jabar di Bandung

Ervand David , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:51 WIB
Ridwan Kamil Hadiri Pelantikan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jabar di Bandung
Gubernur Jawa Barat menghadiri pelantikan pengurus ISKI Jabar di Bandung, Rabu (16/8/2023). (iNews/Ervan David)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri pelantikan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023). Kepada para pengurus ISKI Jabar yang baru dilantik, Ridwan Kamil berpesan agar mereka dapat berperan menangkal hoaks.

ISKI Jabar diketuai Attalia Praratya yang merupakan istri Ridwan Kamil. Diketahui Atalia Praratya meraih gelar doktor ilmu komunikasi dengan predikat cum laude di Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad).

"Pemprov Jabar menyediakan program komunikasi agar masyarakat dapat berinteraksi secara langsung," ujar Ridwan Kamil.

Banyak tantangan di era saat ini. Informasi beredar cepat dan cara mengonsumsinya pun beragam.

Tantangan zaman sekarang bukan mencari berita atau informasi, tetapi lebih bagaimana memilah dan memilih informasi yang baik dan benar.

"Karena itu, butuh arahan, kebijakan dari organisasi ini (ISKI) untuk membimbing, membawa masyarakat Jawa Barat, yang penduduknya paling banyak 50 juta, untuk bijak, cerdas, dan terdepan dalam mengonsumsi informasi," tutur Ridwan Kamil.

Halaman:
1 2
      
