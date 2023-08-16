Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jarinya Terjepit Cincin, Balita dan Remaja di Garut Dibawa ke Petugas Damkar

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:54 WIB
Jarinya Terjepit Cincin, Balita dan Remaja di Garut Dibawa ke Petugas Damkar
Petugas damkar evakuasi cincin dari jari remaja (foto: dok ist)
GARUT - Seorang balita berusia 20 bulan di Kabupaten Garut dilarikan ke Mako Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Garut karena jarinya terjebak dalam cincin sempit. Balita asal Perum DM Residence, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, ini dibawa orang tuanya ke kantor Damkar Garut untuk meminta pertolongan evakuasi.

"Kondisi jari balita tempat cincin terpasang membengkak dan terluka. Dibawa oleh orangtuanya ke Mako Damkar pada pukul 10.05 WIB tadi untuk dievakuasi," kata Seksi Pelayanan Non Kebakaran Dinas Damkar Garut, Yuli Yuliani, Rabu (16/8/2023).

Menurut keterangan orangtua, balita perempuan tersebut telah mengenakan cincin di jarinya sejak satu minggu yang lalu. Karena mengalami penambahan berat badan, cincin yang dipakai menyempit.

"Karena berat badan bertambah sehingga cincin menyempit. Kami mengimbau kepada setiap orangtua, untuk selalu memperhatikan cincin yang dipakai anak-anak. Jika menyempit karena penambahan berat badan, sebaiknya segera dilepas untuk menghindari jari terjepit yang membahayakan," ujarnya.

Proses evakuasi cincin dari jari anak tersebut berlangsung singkat. Balita ini menangis saat dua orang petugas Damkar Garut mencoba mengevakuasi jarinya dari cincin dengan menggunakan gerinda dan tang.

Beberapa jam sebelumnya, kasus jari terjepit cincin juga terjadi di Kecamatan Malangbong. Seorang remaja berusia 13 tahun bernama Awaludiansyah meminta petugas Damkar Garut untuk mengevakuasi jarinya dari cincin yang menyempit.

