Ridwan Kamil Sebut Indeks Kondusivitas Jabar 87,5

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut indeks kondusivitas di Jabar mencapai 87,5. Nilai tersebut menunjukkan kondusivitas Jabar sangat bagus ditopang oleh cara komunikasi yang baik.

Ridwan Kamil menyampaikan hal itu saat menghadiri acara pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

"Saya sebagai gubernur menerjemahkan teori komunikasi dengan kompreshensif. Setiap dinas punya tim medsos-nya, Japri. Ada saluran komunikasi Gubernur langsung dengan warganya. Menjawab sebuah insiden tidak lebih dari 8 jam. Jadi teori-teori itu kami lakukan," tuturnya.

Ia menjelaskan, banyak tantangan di era saat ini. Informasi beredar cepat dan cara mengonsumsinya pun beragam.

Tantangan zaman sekarang bukan mencari berita atau informasi, melainkan lebih bagaimana memilah dan memilih informasi yang baik dan benar.

"Karena itu, butuh arahan, kebijakan dari organisasi ini (ISKI) untuk membimbing, membawa masyarakat Jawa Barat, yang penduduknya paling banyak 50 juta, untuk bijak, cerdas, dan terdepan dalam mengonsumsi informasi," tutur Ridwan Kamil.