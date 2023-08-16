Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bangga dengan Pidato Kenegaraan Presiden, Ridwan Kamil : Bangsa Ini dalam Trek yang Benar

Ervand David , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:09 WIB
Bangga dengan Pidato Kenegaraan Presiden, Ridwan Kamil : Bangsa Ini dalam Trek yang Benar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (iNews/Ervan David)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menilai saat ini bangsa Indonesia sudah berada dalam trek yang benar.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (16/8/2023).

Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di ruang rapat paripurna di DPRD Jabar. Dalam ruang rapat paripurna itu hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar. Seperti Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Ade T Sutiawarman.

"Saya kira bangsa ini sedang dalam trek yang benar," tutur Ridwan Kamil.

Diketahui, dalam pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan pendapatan per kapita Indonesia dapat melompat jauh dari 4.000 Dolar Amerika (AS) ke 20.000 Dolar AS.

Halaman:
1 2
      
